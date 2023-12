VIDEO – Inter, le cinque migliori partite del 2023: Milan-Inter 0-3

Riviviamo il 2023 dell’Inter attraverso le cinque migliori partite dell’anno. Oggi è il turno di Milan-Inter (0-3) del 18 gennaio, gara valida per la Supercoppa Italiana.

L’INIZIO DI TUTTO – Il 2023 nerazzurro è un anno all’insegna dei derby. Se ne disputeranno ben cinque, e alcuni di questi saranno protagonisti di questo riassunto finale dell’anno. A partire da Milan-Inter del 18 gennaio 2023, finale della Supercoppa Italiana 2022, che si disputa a Riad in Arabia Saudita. Una partita molto sentita da entrambe le parti, dopo lo Scudetto strappato dagli uomini di Stefano Pioli l’anno precedente. Ed è forse questo il primo stimolo per Simone Inzaghi. Che prepara benissimo la gara, chiudendola già nella prima mezz’ora. Al 10′ Nicolò Barella taglia tutta l’area rossonera con un passaggio che arriva sul mancino di Federico Dimarco. Troppo facile per il numero 32 concludere in rete, firmando il vantaggio. Al 21′ va invece in scena una lectio magistralis di Edin Dzeko: il bosniaco porta a spasso Sandro Tonali, fiondando la palla del 0-2 da pochi passi. I rossoneri non ci capiscono nulla, e saranno inoffensivi per tutta la partita. C’è però tempo per il tris dell’Inter, con la firma dell’immancabile Lautaro Martinez. Il numero 10 raccoglie un lancio lungo di Milan Skriniar al 77′, si libera agilmente di Fikayo Tomori e infila il gol dello 0-3 con un raffinato tocco di mezzo esterno. L’Inter vince così il primo derby (su cinque) del 2023, bissando il successo in finale di Supercoppa Italiana.

Video highlights di Milan-Inter (0-3), Supercoppa Italiana 2022, dal canale YouTube del club nerazzurro

