La festa del Milan può essere il punto di partenza della prossima Inter

La stagione 2021-2022 si è conclusa. Ed è già ora di pensare alla prossima. La festa scudetto del Milan sia il punto di partenza per il rilancio dell’Inter.

FESTA CONTRO – Il Milan ha vinto il campionato 2021-2022. Con due punti di vantaggio sull’Inter campione in carica. Una stagione lunga e combattuta, che ha acceso ancora di più l’ovvia rivalità cittadina. Così la festa rossonera per il traguardo raggiunto ha avuto una connotazione particolare. Non solo per celebrare una vittoria attesa dieci anni, ma specificamente contro gli avversari. E proprio questo punto non deve sfuggire all’Inter.

DETTAGLI PERSI – Mi riferisco proprio all’ambiente tecnico. Squadra e giocatori. Loro sono i grandi sconfitti della stagione. L’Inter, stringi stringi, ha perso il campionato per un paio di dettagli. Due punti. Che si possono ritrovare, per dire, nei due derby di campionato. Letteralmente gettati al vento. Già questo dovrebbe portare una certa voglia di dimostrare l’anno prossimo che è stata una concessione improvvida. Ma quella festa del Milan deve portare motivazione extra.

MOTIVAZIONE PER RIPARTIRE – L’ambiente Inter ha bisogno di una rivincita. Perdere questo campionato in questo modo brucia, inutile nasconderlo. Il Milan è campione d’Italia e lo sarà per un anno intero. E per un anno intero tutti lo ricorderanno proprio ai nerazzurri tutti. Società, giocatori, tifosi. La reazione deve averla la squadra. Le immagini di quella festa, condotta in quel modo, devono diventare il punto di partenza nerazzurro per la stagione 2022-2023. Portare la voglia di cancellare non la festa, legittima, ma tutta quella manifestazione “contro”. Tornare davanti e fargli rimangiare tutto.. Alle squadre serve motivazione per reggere tutta una stagione. Il Milan può aver dato all’Inter la prima. Forse la più importante.