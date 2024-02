Thuram lotta e fatica in Inter-Juventus: c’è un motivo ben preciso

Tanta corsa, tanta lotta, ma anche tanta fatica per Marcus Thuram in Inter-Juventus. Tanto che il francese nel finale ha lasciato il posto in campo a Marko Arnautovic. Un dato spiega il motivo delle sue difficoltà nella gara di ieri.

SACRIFICIO – Un Marcus Thuram non precisissimo sottoporta quello di Inter-Juventus e a secco di gol. Nonostante ciò, è da sottolineare un’altra grande prova di sacrificio e corsa da parte sua, caratterizzata da una lotta serrata con la difesa bianconera. Le difficoltà incontrate nella sua prestazione sono facilmente spiegabili da un dato inequivocabile: Thuram è infatti al primo posto della classifica del match per quanto riguarda il pressing avversario subito. 72%, che mostra proprio quanto il francese abbia dovuto lottare e sacrificarsi per tutta la partita. E, nonostante ciò, è proprio lui a causare l’errore di Gatti, che ha deciso il risultato finale della sfida scudetto di San Siro.