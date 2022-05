Torino, Juric vuole due dell’Inter. Possibili contropartite per Bremer?

Dopo la stagione appena conclusa anche il Torino si è riunito per gettare le basi in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, nell’incontro tra Ivan Juric e la società, sono emersi due giocatori dell’Inter che piacciono al tecnico granata.

DUE DELL’INTER – Il Torino ha chiuso il suo campionato in decima posizione. Terminata la stagione, la società si è riunita con il tecnico Ivan Juric per programmare quello che sarà il prossimo mercato. Tra i nomi fatti, due in particolare dell’Inter: Federico Dimarco, che Juric ha già allenato all’Hellas Verona, e un sostituto di Andrea Belotti qualora decidesse di partire. Piace in tal senso Andrea Pinamonti, in questa stagione all’Empoli. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane, possibile pensare a un possibile scambio che porterebbe a quel punto Gleison Bremer a Milano.