Capello: «Scudetto Milan, non davo favoriti per scaramanzia! Dicevo Inter»

Capello, intervistato da Sky Sport dopo la vittoria dello scudetto del Milan, ha elogiato le qualità della squadra rossonera e ha parlato del percorso.

PER SCARAMANZIA – Fabio Capello elogia la stagione dei rossoneri: «Questo Milan mi è piaciuto, devo dire che non li davo per favoriti un po’ anche per scaramanzia, dato che sono attaccato a questa squadra. Vedevo l’Inter favorita sempre, la Juventus all’inizio e poi il Napoli. Questa squadra invece è riuscita a superare le difficoltà in certi momenti grazie all’allenatore e alla convinzione che ha messo in questa squadra. Ma anche il lavoro di Maldini e Massara che tutti i giorni sono a Milanello a supportare la squadra e osservare i giocatori come si comportano. Il Milan si è dimostrata una squadra giovane, con un maestro come Zlatan Ibrahimovic e per questo sono riusciti a raggiungere questi obiettivi».