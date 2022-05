Milan, indagine per striscioni contro l’Inter: ecco cosa rischia – TS

Ieri è andata in scena la festa scudetto del Milan. Festa macchiata da cori contro Calhanoglu e striscioni contro l’Inter esposti dai calciatori rossoneri. Aperta un’inchiesta dalla Procura federale

INCHIESTA – La fesa scudetto del Milan è stata macchiata da alcuni episodi censurabili. Ibrahimovic ha inneggiato cori contro Calhanoglu, ex centrocampista rossonero attualmente all’Inter. Ma la nota più stonata, scrive Tuttosport, è certamente lo striscione “La Coppa Italia mettitela nel c…” passato dai tifosi ai calciatori del Milan issata da Krunic e Maignan sul pullman nei primi metri del corteo. Un gesto che ha ricordato quanto accaduto nel 2007 con Ambrosini, che fece una cosa simile nel corso dei festeggiamenti per la Champions League rossonera. La Procura federale ha aperto un’inchiesta, per presunta violazione dell’articolo 4 della Giustizia Sportiva. I rischi? Ambrosini, nel 2007, fu deferito e multato per 8mila euro.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini