Klaassen, minuti con l’Inter dopo la sosta? Soluzione per Inzaghi

Davy Klaassen è l’oggetto misterioso di questo inizio di stagione dell’Inter. L’olandese ex Ajax ha trovato pochi minuti in stagione ma dopo la sosta la situazione potrebbe cambiare

OCCASIONE – Davy Klaassen ha trovato veramente pochi minuti in questo inizio di stagione con l’Inter. L’ex Ajax, infatti, ha raccolto solo 59′ in campo. Un bottino modesto per un calciatore che potrebbe aiutare Inzaghi a varare lo spartito tecnico/tattico della squadra in certe situazioni di gioco. Non è un mistero, infatti, che l’Inter si alla ricerca di nuove soluzioni offensive, in attesa del ritorno di Arnautovic e di un segnale positivo da Sanchez. E Klaassen potrebbe tornare utile proprio in tal senso: l’olandese potrebbe essere impiegato nel ruolo di trequartista, o seconda punta atipica, dando modo ad Inzaghi di variare, anche se solo leggermente, il modulo e dare la possibilità di volta in volta, ad uno fra Lautaro Martinez e Thuram, di prendere fiato in panchina.

SOSTA – Klaassen non è stato convocato dall’Olanda e durante la sosta resterà ad Appiano a lavorare con Inzaghi ed il resto dei compagni non impegnati con le nazionali. Per il centrocampista è l’occasione giusta per provare a scalare le gerarchie e mettere in difficoltà Inzaghi candidandosi magari ad un ruolo più di primo piano nelle rotazioni dell’Inter.