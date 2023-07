Inzaghi senza numero uno dopo Onana: ecco i piani dell’Inter e le opzioni

Inzaghi si ritrova senza il portiere titolare dopo la cessione di Onana, che in casa Inter era già annunciata da tempo. Tempo utile per pianificare il futuro tra i pali, sebbene a Milano non sia arrivato né il numero uno né il dodicesimo. E le opzioni a disposizione sono sempre meno

RIVOLUZIONE – La cessione di André Onana al Manchester United ufficializza il problema portieri ad Appiano Gentile. Salutato anche il titolare, dopo aver lasciato andare il capitano e dodicesimo Samir Handanovic con il prodotto del vivaio e terzo portiere Alex Cordaz, l’Inter si ritrova a un passo dalla rivoluzione. Anzi, a due. Il rientro alla base di Raffaele Di Gennaro come nuova terza opzione utile per le liste non dà garanzie a Simone Inzaghi, che chiede alla società almeno un potenziale titolare. Una situazione grottesca resa tale dal numero di portieri attualmente sotto contratto con l’Inter ma non considerati in grado di ereditare il ruolo di Onana.

Il post-Onana presente per Inzaghi

OPZIONE N.1 – Le opzioni a disposizione di Inzaghi al momento vedono Filip Stankovic prima scelta. Il classe 2002 serbo, rientrato dal prestito biennale al Volendam, è il miglior prospetto in rosa. Un numero uno improvvisato ma un potenziale dodicesimo, soprattutto nel caso in cui l’Inter decida di affondare il colpo solo su un estremo difensore esperto. Per intenderci, Stankovic dodicesimo con il classe ’88 svizzero Yann Sommer (Bayern Monaco) non è da escludere a questo punto. Lo stesso discorso si può fare puntando su uno dei due classe ’86 sul mercato, il costaricano Keylor Navas (Paris Saint-Germain) o il francese Hugo Lloris (Tottenham). Idem con il classe ’90 spagnolo David De Gea, svincolato in seguito all’investimento Onana da parte del Manchester United, ma con richieste esagerate per il monte ingaggi dell’Inter. In caso di operazione low cost da parte dell’Inter, Stankovic può ambire alla conferma tra il “Sommer” di turno e Di Gennaro. Intanto per Inzaghi è Stankovic il nuovo titolare dell’Inter (in costruzione…).

I piani futuri dell’Inter in porta

OPZIONE N.2 – La seconda opzione di Inzaghi, in attesa di novità di calciomercato, si chiama Andrei Radu, che in realtà non vede l’ora di andare via. Il classe ’97 rumeno è l’attuale dodicesimo dell’Inter ma quasi sicuramente non verrà riconfermato nel ruolo. Pur essendo utile per le liste, il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 suggerisce la cessione definitiva in estate. La sua partenza non è vincolata al secondo acquisto, proprio perché la coppia Stankovic-Di Gennaro è la prescelta per completare il reparto. Radu sarà di troppo non appena l’Inter annuncerà il primo acquisto tra i pali. Solo se fosse un portiere giovane, come il classe 2001 ucraino Anatoliy Trubin (Shakhtar Donetsk), che è la prima scelta, ci sarebbe un dubbio sulla posizione di Radu. In quel caso a fare per prima le valigie probabilmente sarebbe Stankovic, in attesa di completare il reparto con un dodicesimo più esperto. In un certo senso, il futuro di Radu è vincolato all’eventuale arrivo di un dodicesimo come Emil Audero (Sampdoria), suo coetaneo con poche chance di essere titolare all’Inter. Radu oggi è “solo” il sostituto interno di Handanovic.

La richiesta di Inzaghi all’Inter

ALTRA SOLUZIONE – Stankovic prima scelta, Radu seconda e Di Gennaro terza. Inzaghi non punterà sicuramente sul classe ’93 cresciuto nel Settore Giovanile dell’Inter, nemmeno in emergenza. Il suo ruolo di terzo portiere, però, non è in dubbio. Ecco perché Gabriel Brazao è la quarta nonché ultima opzione. Il classe 2000 brasiliano è in cerca di squadra per l’ennesima volta. Potrebbe rinnovare con l’Inter e poi andar via nuovamente in prestito oppure essere ceduto una volta per tutte. Le opzioni per Brazao non mancano ma tra queste non figura l’Inter di Inzaghi. Queste le quattro opzioni nerazzurre senza Onana. E questo spiega benissimo l’urgenza di regalare almeno un nuovo portiere affidabile a Inzaghi. Sognare la coppia Sommer-Trubin sembra essere troppo dispendioso ma virare eventualmente su una coppia come Lloris-Audero non darebbe chissà quali garanzie dopo Onana-Handanovic. Le soluzioni ibride Sommer-Stankovic o Trubin-Radu potrebbero servire a temporeggiare ancora per strappare condizioni favorevoli per il secondo acquisto entro fine agosto ma Inzaghi fa bene a ribadire la sua fretta. E non si può proprio improvvisare tra i pali: senza Onana a Inzaghi serve almeno un portiere affidabile, subito. Non ci sarà sempre la Pergolettese sul cammino dell’Inter.