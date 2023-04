Inzaghi, Salernitana-Inter tra pressione e necessità: scelte da ponderare

Per Simone Inzaghi Salernitana-Inter è una partita in bilico tra la pressione dei risultati che non arrivano e le necessità di ruotare i giocatori per affrontare al meglio la serie di sfide in arrivo. Con tante scelte da ponderare al meglio.

NULLA AL CASO – Simone Inzaghi si trova tra l’incudine e il martello. Il rigore segnato in Juventus-Inter da Romelu Lukaku all’ultimo secondo ha tolto un filo di pressione al tecnico, che però deve già domani affrontare una difficile sfida. Con un solo risultato accettabile. Tutto questo a pochi giorni da quella che è sicuramente la notte più importante della stagione fin qui: l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica. Salernitana-Inter si piazza proprio a metà fra due trasferte complicatissime e Simone Inzaghi è chiuso tra la pressione di invertire la rotta e fare risultato e la necessità di avere tutti i giocatori al meglio per affrontare un periodo di fuoco.

SCELTE DA PONDERARE – Per questo alla vigilia della partita, Simone Inzaghi deve ponderare le sue scelte al meglio. Anche al netto delle assenze. Sulla sinistra potrebbe partire Robin Gosens da titolare, con Federico Dimarco – partito da titolare contro la Juventus – pronto a subentrare. A centrocampo difficile vedere dei cambiamenti, anche se non è da escludere la sorpresa Roberto Gagliardini (quantomeno a partita in corso). Inzaghi in attacco potrebbe poi puntare sulla coppia composta da Edin Dzeko e Romelu Lukaku, tenendosi Joaquin Correa e lo spento Lautaro Martinez in caldo a partita in corso. Tutte valutazioni da soppesare al meglio in queste ore, cercando di trarre il meglio dal periodo che sta per arrivare.