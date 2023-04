Inter, attacco da ricalibrare: solo Lukaku nelle ultime cinque

Le ultime cinque partite dell’Inter in particolare hanno mostrato un grave problema nell’attacco dell’Inter. Due le reti segnate, entrambe su rigore da Romelu Lukaku. Nonostante l’utilizzo di tutti e quattro i membri del reparto offensivo.

ATTACCO DA SISTEMARE – Due gol nelle ultime cinque partite, entrambi su rigore. Questi i numeri registrati dall’Inter che, nonostante la mole di gioco e le occasioni prodotte in ogni gara, faticano a trovare la via del gol. Sono soprattutto gli attaccanti a deludere, come mostrano i dati. Le due reti sono arrivate infatti grazie a Romelu Lukaku, ma entrambe “soltanto” da calcio di rigore (contro Spezia e Juventus in Coppa Italia). Tutto questo nonostante tutti e quattro i giocatori che compongono l’attacco dell’Inter siano stati regolarmente impiegati sia dal primo minuto che a gara in corso. Servirà ritrovare i gol su azione e la vena realizzativa di Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Joaquin Correa. Perché adesso ogni rete pesa il doppio. E i nerazzurri non possono più permettersi di non segnare.