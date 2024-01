Inzaghi ritrova la sua formazione-tipo: così in campo per Inter-Verona?

Inzaghi è pronto ad aprire il suo 2024 in Inter-Verona con la formazione-tipo in campo. Finalmente! L’idea del tecnico nerazzurro può diventare realtà solo in un caso ma le prime sensazioni sono già positive. Attesi a riguardo importanti aggiornamenti da Appiano Gentile

PROBABILE FORMAZIONE – Epifania in campo per l’Inter di Simone Inzaghi, che ospiterà l’Hellas Verona a San Siro per la prima uscita del 2024. I primi giorni del nuovo anno servono a capire se Lautaro Martinez ci sarà. O meglio, se vale la pena schierarlo dal 1′ e con la certezza di evitare qualsiasi inutile rischio. Si saprà a breve. Per il resto, in Inter-Verona ci si prepara a rivedere la formazione-tipo nerazzurra. Un undici finora visto poche volte in Serie A ma sul quale Inzaghi punta tutto per raggiungere gli obiettivi stagionali con la sua Inter. In difesa può rientrare Benjamin Pavard al posto dell’ottimo Yann Bisseck, che resta un credibile candidato per il ruolo di braccetto destro. A centrocampo riecco dall’inizio Denzel Dumfries quinto destro, ruolo in cui l’imminente arrivo di Tajon Buchanan (Club Brugge) servirà più a Matteo Darmian per rifiatare. Sulla fascia sinistra dovrebbe rientrare Federico Dimarco che, salvo sorprese, farà tornare subito in panchina Carlos Augusto già in Inter-Verona. In attacco ogni decisione di Inzaghi è legata alle condizioni di Lautaro Martinez ma – eventualmente – Marko Arnautovic è favorito su Alexis Sanchez per continuare a sostituire il capitano. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Verona in Serie A, in attesa dei primi veri aggiornamenti dell’anno da Appiano Gentile.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.