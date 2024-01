Djalò manterrà la parola data? All’Inter risolverebbe due problemi – TS

Dopo Tajon Buchanan, un altro giocatore seguito da tempo dall’Inter è Tiago Djalò, individuato due anni fa come possibile sostituto di Skriniar qualora si fosse trovato un accordo con il PSG. Come ribadito dall’edizione odierna di Tuttosport, il portoghese si è promesso ai nerazzurri per giugno.

PROMESSA – Durante il mercato di gennaio, la dirigenza dell’Inter lavorerà anche sul mercato in entrata, ma per quanto riguarda il futuro. Il primo nome nella lista per quanto riguarda la difesa è Tiago Djalò. Il difensore portoghese si è promesso ai nerazzurri avendo un contratto in scadenza a giugno 2024 (che non sarà rinnovato). Qualora Djaló tenga fede alla promessa, l’Inter risolverebbe così due problemi di carattere numerico. Sulla fascia destra avrebbe abbondanza di soluzioni (nel mazzo pure Pavard e Bisseck) tanto che Darmian – in caso di addio di Dumfries – potrebbe stabilmente concentrarsi nel ruolo di esterno. Per lo stesso motivo anche il pacchetto di difensori centrali.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino