Zielinski, niente da fare col Napoli. L’Inter resta alla finestra – TS

L’Inter guarda con attenzione al mercato degli svincolati, spiega Tuttosport. Tra i tanti nomi, ecco che Piotr Zielinski è quello più interessante e cerchiato in rosso in viale della Liberazione.

GIUGNO – L’Inter resta sempre vigile sul mercato degli svincolati e delle occasioni. A giugno infatti, ci sarà uno svincolato di lusso. Stiamo parlando di Piotr Zielinski che ad oggi non ha trovato l’accordo con il Napoli per quanto riguarda il rinnovo di contratto (in scadenza a giugno). I discorsi tra l’entourage e il club azzurro sono congelati, aveva spiegato anche De Laurentiis. Ed ecco perché, con un aria positiva, l’Inter è pronta a concretizzare e ad accontentare il suo procuratore in tema di commissioni. Per il polacco invece, pronto un triennale da 4,5 milioni di euro a stagione, ha spiegato Tuttosport. L’obiettivo è regalare a Simone Inzaghi un ultimo tassello per un centrocampo da urlo. Lui insieme a Mkhitaryan come altro titolare, per poi lavorare al contorno.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino