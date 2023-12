Inzaghi e la regola dei 90 minuti: indizi per Lazio-Inter

Una regola d’oro per Simone Inzaghi nella gestione di gran parte delle rotazioni è quella dei novanta minuti. E in tal senso arriva già qualche indizio in vista di Lazio-Inter.

REGOLA DEI NOVANTA MINUTI – Per capire due delle scelte sicure di Simone Inzaghi per la partita di ieri contro la Real Sociedad, era sufficiente prestare attenzione alla gestione dei giocatori durante la vittoria contro l’Udinese. Davide Frattesi e Alexis Sanchez fuori tutta la partita, Henrikh Mkhitaryan e Marcus Thuram sostituiti, novanta minuti per Lautaro Martinez e Nicolò Barella. E infatti proprio questi sono stati tra i cambi principali tra le due partite, sottolineando la “regola dei novanta minuti”. Una regola d’oro per Simone Inzaghi. Che, di fatto, ha già mandato dei segnali anche in vista di Lazio-Inter: il ritorno dei titolari in attacco, per esempio, con Marcus Thuram fuori nel secondo tempo e Lautaro Martinez dentro per uno spezzone di partita contro la Real Sociedad. Davide Frattesi in campo per tutta la gara, con la staffetta tra Mkhitaryan e Barella. Lo stesso si applica anche a Carlos Augusto e Federico Dimarco. Insomma, una regola che aiuta nel capire le scelte del tecnico. Uno dei punti cardine della sua oculatezza nel gestire tutti gli uomini in rosa.