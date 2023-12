Agresti: «Inter brutta, deludente! Quest’anno pensa al campionato»

Agresti si scaglia contro l’Inter e anche Simone Inzaghi dopo il pareggio per 0-0 contro la Real Sociedad in Champions League.

CONVINZIONE − Stefano Agresti a Radio Radio commenta così la partita di ieri: «La cosa che mi ha colpito di più è stato l’atteggiamento di Inzaghi a fine partita. Ha detto che Lautaro Martinez non era in fuorigioco e inoltre aveva sparato in curva. Un po’ di nervosismo e il rivendicare un qualcosa che l’Inter non aveva fatto. L’Inter ha giocato una partita brutta e deludente, nel primo tempo ha lasciato il 67% del possesso palla ai baschi. E quando questo lo fa la Juventus diciamo che non si può giocare a calcio in questo modo, però ieri è successo. L’Inter doveva vincere la partita e non ha giocato. Sono convinto che l’Inter quest’anno sia una squadra che pensa al campionato».