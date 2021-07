Inzaghi pensa già a Inter-Genoa: chi saranno gli esterni alla prima?

Simone Inzaghi inizia a ragionare su Inter-Genoa, prima partita ufficiale che si giocherà tra tre settimane. Chi saranno gli esterni nerazzurri alla prima di campionato?

WORK IN PROGRESS – Il 21 agosto è una data evidenziata nel calendario dell’Inter. Quel giorno infatti, alle 18.30, i nerazzurri scenderanno in campo contro il Genoa, per la prima giornata della Serie A 2021/22. Con lo scudetto cucito sul petto della nuova maglia. Lecito quindi pensare che Simone Inzaghi stia iniziando a ragionare seriamente sull’undici da schierare nell’occasione. I grossi dubbi riguardano soprattutto gli esterni del centrocampo a cinque. Al momento sono solo tre gli interpreti a disposizione dell’allenatore: Federico Dimarco, Matteo Darmian e Danilo D’Ambrosio. Con i primi due grandi protagonisti del precampionato nerazzurro sin qui. In realtà, quindi, il tecnico non avrà grandi crucci nello scegliere i due laterali.

SCELTE OBBLIGATE – La zona degli esterni è anche quella in cui l’Inter è più scoperta, tanto che la dirigenza è al lavoro per colmare le lacune (vedi focus). In attesa di conoscere quale sarà il nuovo nome sulla fascia destra nerazzurra, il titolare contro il Genoa dovrebbe essere con ogni probabilità Matteo Darmian. Sulla sinistra invece si attende di capire quale sia la condizione di Ivan Perisic. Altrimenti c’è Dimarco che scalpita e brama di prendersi la maglia da titolare dell’Inter.