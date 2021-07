Agresti: «Lukaku, decisione clamorosa! Dichiarazione d’amore all’Inter»

Stefano Agresti commenta il tentativo di mercato del Chelsea di strappare Romelu Lukaku all’Inter, e approva la decisione dell’attaccante nerazzurro. Ecco le parole del giornalista nella sua rubrica su “Calciomercato.com”.

ATTO D’AMORE – Il Chelsea voleva (ri)prendere Romelu Lukaku, offrendo più di 100 milioni all’Inter e circa 15 di stipendio al giocatore secondo i rumors di mercato. Un’offerta monstre, che il giocatore ha tuttavia declinato senza pensarci troppo (vedi articolo). E Stefano Agresti commenta così la reazione del 9 nerazzurro: «È una decisione clamorosa di Lukaku: rinunciare a tanti soldi non è mai facile. Ma credo che abbiano inciso i ricordi non buoni, lui al Chelsea non si è trovato bene. In Italia lui si sente felice, all’Inter sta benissimo: è veramente una dichiarazione d’amore. Rinunciare a del denaro è sempre complicato per tutti: è una scelta incredibile».