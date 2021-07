Lukaku, offerta Chelsea all’attaccante: nessun dubbio del belga

Il Chelsea sarebbe sulle tracce di Romelu Lukaku ed avrebbe fatto un’offerta all’attaccante dell’Inter: zero dubbi da parte del belga.

ATTACCANTE – Secondo quanto riportato da Sport, il Chelsea sta cercando un grande attaccante per rinforzare la rosa a disposizione di Thomas Tuchel. Per questo motivo avrebbe effettuato un tentativo in casa Borussia Dortmund per Erling Haaland. Il club giallonero avrebbe però detto no ai Blues per il centravanti norvegese.

TENTATIVO – Ora la società londinese starebbe cercando a convincere Romelu Lukaku, ma l’attaccante belga avrebbe rifiutato l’offerta degli inglesi e preferirebbe restare all’Inter. Ora, come riferito da “SportItalia”, attenzione ai rilanci provenienti da Londra (vedi articolo).

