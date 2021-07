Lautaro Martinez, problema contratto urgente per l’Inter. Un rischio – Sky

Lautaro Martinez ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2023 e Fabrizio Romano segnala come l’Inter rischi difficoltà tanto da poter pensare di venderlo ad agosto. Queste le sue parole dall’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24.

ALLARME IN VISTA? – Fabrizio Romano segnala: «C’è un problema contratto oggi tra l’Inter e Lautaro Martinez. Nel mese di agosto non possiamo escludere scenari a sorpresa, come una cessione. A oggi ancora non c’è accordo tra l’Inter e Lautaro Martinez, sappiamo che era fatto a fine febbraio prima del cambio di agente. Non è una situazione teoricamente urgente, ma è uno stipendio al ribasso. Ecco perché il discorso contratto è un problema urgente per l’Inter, da risolvere nelle prossime settimane. Altrimenti non possiamo escludere una cessione. Oggi l’Inter non sta trattando con un club in particolare, si è parlato dell’Arsenal ma non è una pista calda. Vediamo cosa succede, ma c’è un problema su Lautaro Martinez. Siamo attorno a due milioni e mezzo-tre milioni, con bonus. Non ha mai rinnovato il suo primo contratto da quando è arrivato col Racing. Era tutto fatto, poi sono cambiati gli agenti».