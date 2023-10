Inzaghi non aiutato dal calendario: tour de force Inter dopo la sosta

Un calendario complicato e una Champions League da inseguire al rientro dalla sosta. Inzaghi lavorerà sulla testa dei suoi calciatori per eliminare gli errori dopo le ultime due partite casalinghe in Serie A. E il calendario non aiuta certo la sua Inter

CALENDARIO IMPEGNATIVO – Archiviato il pareggio horribilis contro il Bologna, in casa Inter ci si gode i giorni di riposo prima della ripresa dopo la sosta delle Nazionali. Simone Inzaghi ha concesso ai nerazzurri alcuni giorni di pausa per poi ripresentarsi ad Appiano Gentile il prossimo mercoledì senza i calciatori impegnati con le proprie Nazionali. I cinque punti persi con Sassuolo e Bologna nelle ultime due a San Siro in Serie A potrebbero essere pesantissimi sia dal lato sportivo sia da quello mentale. Infatti, alla ripresa della sosta, la Beneamata si ritroverà un calendario non del tutto semplice. Si parte sabato 21 ottobre con il Torino in trasferta. Poi la sfida casalinga di Champions League contro il Salisburgo. Partita importantissima per la testa della classifica. L’Inter arriverà al match europeo con la voglia di continuare la striscia positiva dopo la vittoria – meritata – contro il Benfica. A seguire invece, Inzaghi e i suoi ospiteranno la Roma in casa il prossimo 29 ottobre. Un match che si preannuncia incandescente quello contro i giallorossi visto il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro dopo l’addio. Ad aprire il mese di novembre invece, la trasferta insidiosa contro l’Atalanta il 4. Prima della terza sosta anche la trasferta a Salisburgo l’8 novembre e il Frosinone in casa il 12. Tre settimane impegnative per l’Inter di Inzaghi.