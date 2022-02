Inzaghi, l’ingresso di Caicedo un allarme: serve più coraggio nelle scelte

L’ingesso di Caicedo in Genoa-Inter è una scelta di Inzaghi che va analizzata, perché per trovare una svolta serve più coraggio.

SCELTA SIGNIFICATIVA – Genoa-Inter non è stata una partita memorabile. Anzi, molte cose per i nerazzurri sarebbe meglio dimenticarle in fretta. Tra queste anche l’esordio di Caicedo. Apparso fuori condizione, ma anche slegato mentalmente dal momento. Quando servivano lotta e concretezza si è messo a fare i tacchi. Il suo ingresso però è stata una scelta precisa di Inzaghi. Che va analizzata.

DENTRO ALLA FINE – Più scorrevano i minuti più era evidente che contro il Genoa l’Inter avesse bisogno di una scintilla in attacco. Inzaghi ha finito con tre punte, aggiungendo Caicedo a Dzeko e Lautaro Martinez. L’ecuadoriano è entrato al posto di D’Ambrosio, un difensore. Un cambio chiaramente offensivo, per cercare il gol vittoria anche a costo di sbilanciare la squadra. Il problema è che è successo al minuto 88. Tre minuti dalla fine, più recupero. In un secondo tempo in cui si è giocato drammaticamente poco, meno di 18 minuti totali secondo i dati della Lega Serie A. Un fatto che a freddo lascia l’idea di una cosa fatta a metà.

CORAGGIO NELLE SCELTE – Tre minuti sono pochi. Pochissimi. Soprattutto per un giocatore all’esordio assoluto. Se credi in lui, visto l’andamento della partita tanto vale provarci prima. L’Inter nel secondo tempo ha alzato il baricentro e controllato ampiamente il gioco. Ed era evidente che l’inerzia andasse cambiata in qualche modo. Inzaghi poteva osare di più. Avere più coraggio, cambiando le punte prima. Lautaro Martinez poteva entrare una decina di minuti prima, verso il minuto 65. E Caicedo a dieci minuti dalla fine. All’ottantesimo, con una fetta comunque ridotta, ma più significativa da giocare. Lasciargliene tre, al netto dei problemi di condizione, lascia l’idea di un cambio fatto senza crederci fino in fondo. Un tentativo in extremis, che sembra persino solo formale. Per evitare le domande tipo “perché non è entrato Caicedo?”. Se vuoi cambiare, non puoi farti limitare dalla paura o dalle preoccupazioni, tanto da aspettare fino all’ultimo o quasi. Per cercare una svolta serve crederci di più, davvero, fino in fondo.