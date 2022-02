Milan-Inter, quando un gol in trasferta può essere prezioso

L’Inter deve dimenticare il periodo nero del mese di febbraio e cominciare marzo nel miglior modo possibile: con una vittoria. I nerazzurri domani affrontano il Milan nell’andata della semifinale di Coppa Italia. E la regola del gol in trasferta può essere importante.

REGOLA – Dalla prossima edizione la Coppa Italia si adeguerà alla regole europee e della Uefa riguardo al gol in trasferta (vedi articolo). Domani però, quando l’Inter aprirà il suo mese di marzo, i nerazzurri avranno la possibilità di continuare ad usare questa carta. In caso di gol infatti domani contro il Milan, essendo la sfida in trasferta per i nerazzurri, la squadra di Inzaghi potrebbe avere un vantaggio per il ritorno. Una regola non da dimenticare che potrebbe essere un fattore chiave per la prossima sfida.