Kessié sostituisce Tonali, ma rinnovo ancora distante con il Milan – CdS

Kessié dopo aver fallito nel ruolo di trequartista contro l’Inter, contro i nerazzurri in Coppa Italia ritroverà la maglia da titolare. Per quanto riguarda il contratto, invece, secondo il Corriere dello Sport c’è ancora distanza.

TRA CAMPO E RINNOVO – Kessié torna a giocare Milan-Inter, questa volta di Coppa Italia. Lo farà da mediano in sostituzione dello squalificato Sandro Tonali, e non da trequartista come lo scorso derby. Sul discorso rinnovo, invece, non ci sono state ancora aperture né da una parte né dall’altra: le richieste del suo agente sono ancora altissime, circa 8,5 milioni netti a stagione, nonostante abbia vissuto una stagione discontinua. I contatti proseguono con società straniere in Liga, Premier League e PSG. Ricordiamo che l’Inter è attenta e osserva la situazione legata al centrocampista ivoriano e altre occasioni a parametro zero in Serie A.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Vitiello

Kessié