Milan-Inter, urge ritrovare i singoli ma anche la forza del gruppo

L’Inter domani contro il Milan si gioca l’andata della semifinale di Coppa Italia. Il mese di febbraio va cancellato e bisogna subito ripartire forte a marzo. Per farlo serve che Inzaghi ritrovi la solidità dei singoli, ma non solo. Serve ritrovare anche la forza del gruppo.

FORZA – L’Inter deve prendere il mese di febbraio e strapparlo dal calendario. Il mese di marzo deve essere quello della ripartenza. I nerazzurri hanno bisogno di tornare a correre e vincere per il morale ma anche per gli obiettivi stagionali. Per tornare a ritrovare serenità, già da domani contro il Milan nel derby di andata della semifinale di Coppa Italia, serve ritrovare la forza dei singoli ma anche la compattezza del gruppo. La squadra di Inzaghi nei mesi passati ha sempre dimostrato di uscire dalla situazioni critiche insieme, con i colpi dei singoli sì, ma insieme. Domani l’Inter deve ritrovare la forza dei singoli con la spina dorsale della squadra che deve tornare a reggere il tutto. E poi, servirà la compattezza del gruppo per piegare il Milan.