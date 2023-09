Inzaghi e l’Inter, avanti insieme! Tutti i record del tecnico nerazzurro

Simone Inzaghi rinnova il suo contratto con l’Inter fino al 2025. Il tecnico piacentino punta a raggiungere nuovi record nel prossimo biennio coi nerazzurri.

RINNOVO MERITATO – Dopo settimane di rumors, ora è ufficiale: Simone Inzaghi sarà l’allenatore dell’Inter fino al 30 giugno 2025. Il tecnico piacentino ottiene il rinnovo coi nerazzurri dopo la sua miglior stagione in panchina. Che lo vede arrivare in finale di Champions League per la prima volta, ricevendo così un altrettanto meritato riconoscimento. Ossia la nomination tra i migliori tre allenatori dell’ultima edizione della massima competizione europea per club. Il rinnovo di Inzaghi con l’Inter è il giusto premio ai traguardi della stagione 2022/23, dove a un certo punto sembrava ad un passo dall’esonero. Ma nel momento di massima difficoltà il tecnico dell’Inter ha saputo raddrizzare la barra, regalando così ai tifosi nerazzurri i due mesi più esaltanti dal maggio 2010 a oggi. E ora, forte del rinnovo fino al termine della prossima stagione, Inzaghi potrà puntare a migliorare ancor di più i suoi numeri con l’Inter, di cui è già uno dei migliori allenatori della storia.

Inzaghi già nella storia dell’Inter: tutti i numeri

FONI NEL MIRINO – Quella iniziata a metà agosto si tratta della terza stagione consecutiva di Inzaghi con l’Inter. Un dato non indifferente, considerando che dal 2000 a oggi solo due tecnici sono riusciti a iniziare tre stagioni di fila in nerazzurro. Ossia Hector Cuper (esonerato all’inizio proprio della terza) e Roberto Mancini, con quattro stagioni consecutive tra il 2004 e il 2008. Inter-Fiorentina (4-0) di domenica scorsa è poi stata la partita numero 112 allenata da Inzaghi coi nerazzurri. Lo stesso numero raggiunto da Virgilio Fossati tra il 1909 e il 1915. E ora il tecnico piacentino punta a raggiungere e poi superare Alfredo Foni, che tra la fine degli anni Cinquanta e degli anni Sessanta si sedette 135 volte sulla panchina dell’Inter. Così facendo, Inzaghi si siederà al sesto posto degli allenatori nerazzurri con più presenze di sempre. Mentre per i trofei complessivi la classifica è ancora più rosea.

ULTIMO PASSO – In due anni a Milano, Inzaghi ha già due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane in bacheca. E con questi quattro trofei è già il quarto allenatore più vincente nella storia dell’Inter. Davanti a lui solo José Mourinho, che nei 5 trofei vinti in nerazzurro ha anche quella Champions League scivolata via per un soffio a Inzaghi. Mentre sul gradino più alto del podio siedono assieme Helenio Herrera (7 trofei totali, tra cui due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali) e il già citato Mancini (7 trofei nazionali tra il 2004 e il 2008). A prescindere dalla quantità, la speranza di Inzaghi è sicuramente quella di avere almeno un’altra cosa in comune con questi allenatori. Ossia vincere lo scudetto, già sfuggito per un solo punto due stagioni fa. Obiettivo ora di nuovo alla portata di Inzaghi, vista soprattutto la sua media di vittorie.

MIGLIORE DI SEMPRE – Su 112 “presenze”, Inzaghi ha ottenuto 72 vittorie, 18 pareggi e 22 sconfitte. Il che comporta una percentuale di vittorie pari al 64,29%. Ossia la miglior percentuale in assoluto tra i tecnici dell’Inter con almeno due stagioni in panchina. Meglio di lui avrebbero fatto solo Leonardo, nella seconda parte della stagione 2010/11 (65,62% di vittorie) e Francesco Mauro e Nino Resegotti, in panchina in coppia nel lontanissimo 1919/20 (73,91% con 17 vittorie su 23 partite). Tuttavia sono entrambi derubricabili, visto l’esiguo numero di panchine rispetto all’attuale allenatore. Il nome di Inzaghi è già oggi iscritto a caratteri cubitali nella storia dell’Inter: starà a lui, da qui al 2025, completare il percorso vincendo il titolo che permetterà la gloria assoluta.