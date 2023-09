Ordine: «Rinnovo Inzaghi? Va visto con occhio diverso. Spiego!»

Simone Inzaghi ha rinnovato il contratto con l’Inter fino al 2025. A parlarne Ordine. Il giornalista spiega la valenza di questo prolungamento

MERITATO − Franco Ordine su Tutti Convocati: «Rinnovo Inzaghi, oltre che meritatissimo e annunciatissimo, secondo me pone una questione diversa perché va vista con un occhio diverso. Mentre l’altra volta, Marotta fa un prolungamento in forza di una sua vecchia abitudine. Questa volta lo fa sulla base di una valutazione, non solo tecnica, ma anche dal punto di vista della comunicazione. Obiettivamente, la prima parte del mercato – quando escono i protagonisti della finalissima di Champions League e cioè Onana, Skriniar, Brozovic, Dzeko e Lukaku e non entrano ancora tutti gli effettivi – un altro allenatore avrebbe potuto cominciare a dare i numeri come alcuni suoi colleghi. Inzaghi non ha detto una parola fuori posto».