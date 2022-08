Inzaghi insiste: Dimarco titolare in fascia, ultima conferma col Villarreal?

Inzaghi sembra aver deciso di puntare su Dimarco per la fascia sinistra. Dopo Lione e Pergolettese lo confermerà anche col Villarreal? L’ultima amichevole sarà la prova generale per l’esordio in Serie A.

FASCIA SENZA PADRONE – La fascia sinistra è uno dei temi più chiacchierati in questa prestagione dell’Inter. Una situazione nata dall’addio di Perisic, ma soprattutto dalle condizioni di Gosens. Il tedesco non ha ancora ingranato, né trovato la sua dimensione a Milano. Il che lascia a Inzaghi una falla nella sua formazione titolare. Ma il tecnico sta insistendo su una soluzione. Che risponde al nome di Federico Dimarco.

DUE INDIZI – Il numero trentadue era un’opzione per la sinistra già dallo scorso anno, ma poi nel corso della stagione l’evoluzione è stata diversa. Inzaghi però, alla ricerca di opzioni, lo ha ripescato e testato da esterno col Lione. Ricevendo buone risposte, forse anche una crescita generale. Così anche nell’allenamento congiunto con la Pergolettese Dimarco è partito sulla sinistra, come titolare. Non un test vero e proprio, ma una conferma sicuramente non casuale. E ora?

ULTIMA CONFERMA – La Serie A si avvicina. Sabato l’Inter giocherà l’ultima amichevole, poi sarà il momento di fare sul serio a Lecce. Bisogna quindi prendere delle decisioni. Gosens è sempre in ritardo, gioca spezzoni e iniziano anche ricostruzioni sui suoi problemi che possiamo definire fantasiose (da essere arrivato troppo allenato a problemi psicologici). Tutto fa pensare insomma che a sinistra si vedrà qualcun altro. Lione e Pergolettese sono due indizi delle idee di Inzaghi. Col Villarreal arriverà il terzo, con Dimarco confermato titolare a sinistra?