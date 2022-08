Inter-Villarreal, la difesa ci riprova: un ultimo test per valutarne l’affidabilità

Inzaghi in Inter-Villarreal vuole rivedere una squadra compatta e organizzata dal punto di vista difensivo. Basta con gli svarioni perché il tempo degli errori sta per finire

DIFESA DA RITROVARE − Mancano appena otto giorni all’inizio del campionato, Lecce-Inter è ormai alle porte. Prima dell’incontro del Via del Mare, l’Inter disputerà un ultimo test-match contro il Villarreal. A Pescara (domani ore 20.30), Simone Inzaghi farà le prove generali. Il tecnico piacentino si aspetta tanto dalla difesa, apparsa in difficoltà e praticamente mai imperforabile durante questo ritiro precampionato. A parte durante gli allenamenti congiunti. In quattro partite contro Lugano, Monaco, Lens e Lione l’Inter ha subito sei gol mostrando più di qualche lacuna difensiva. È vero in tutte e quattro le uscite, è mancata la difesa titolare composta da Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Ecco perché a maggior ragione, il match di domani sarà di assoluta importanza. In Inter-Villarreal Inzaghi, a meno di clamorosi ribaltoni, schiererà per la prima volta in stagione il suo trio ideale.

COMPATTEZZA − C’è da presentarsi ai nastri di partenza in ottime condizioni sia fisiche che mentali. Se l’importante è vincere e segnare, non prendere gol sarà altrettanto significativo. Probabilmente, quella di domani sarà la prima gara da titolare della stagione per Skriniar, entrato solamente nella ripresa contro il Lione. Bastoni è ad oggi probabilmente la certezza più grande. Mentre qualche dubbio rimane su de Vrij. L’olandese dovrà scrollarsi di dosso le critiche e i fantasmi della stagione passata. La peggiore probabilmente da quando è in Italia. André Onana e Samir Handanovic hanno bisogno di un reparto arretrato sicuro e perfettamente collaudato.