Dopo Lazaro, Dimarco: Inzaghi sfrutta le amichevoli per test sulla sinistra

Inzaghi continua nei suoi esperimenti in fascia sinistra nelle amichevoli. Dopo Lazaro è toccato a Dimarco partire titolare. Il mancino ha dato buone risposte, trovando anche un assist.

DUE TEST – Due indizi iniziano a segnalare qualcosa di rilevante. E nelle ultime due amichevoli Inzaghi ha lanciato un segnale chiaro: la fascia sinistra è un cantiere aperto. Lui per primo ha bisogno delle amichevoli per testare idee e giocatori. Se con Lens era stato il momento di Lazaro, poi ceduto al Torino, col Lione è arrivato Dimarco. Un nome più sorprendente di quello che sembra.

RITORNO IN FASCIA – Nella scorsa stagione il numero trentadue è partito come prima alternativa in fascia sinistra, al tempo dominata da Perisic. Trovando anche spazio, minuti e titolarità. Fino a un momento preciso. Dopo Empoli-Inter infatti Dimarco non è più partito da titolare in fascia. Diventando protagonista in difesa come vice Bastoni. Parliamo di una partita giocata il 27 ottobre. Una scelta netta. Per questo vederlo titolare a sinistra col Lione è stato in realtà sorprendente.

RICERCA DI OPZIONI – Inzaghi sta ancora aspettando Gosens. Ma tra meno di due settimane inizia la Serie A. Trovare quindi l’opzione migliore a sinistra non è scontato. Viene facile pensare che conoscendo Darmian, vale a dire la riserva sempre pronta per ogni fascia, Inzaghi stia sfruttando le amichevoli per vagliale le sue ulteriori alternative. Dimarco è tra queste. Col Lione è partito titolare e ha dimostrato una verve offensiva che potrebbe fare la differenza nella selezione finale.