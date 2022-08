Pinamonti, l’Atalanta continua a trattare con l’Inter! La situazione – Sky

Pinamonti piace all’Atalanta che continua a trattare con l’Inter. La cifra fissata dal club nerazzurro non coincide ancora con l’offerta. Di seguito le ultime di Manuele Baiocchini, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24

TRATTATIVA IN CORSO – Andrea Pinamonti è ancora nel mirino dell’Atalanta che continua a trattare con l’Inter. La richiesta del club nerazzurro per il cartellino dell’attaccante italiano è di 20 milioni di euro, non uno in meno. L’offerta del club bergamasco non è ancora andata oltre i 15 milioni di euro. Servirà dialogare ancora per raggiungere un accordo definitivo, con l’Atalanta comunque forte dell’accordo già raggiunto con il giocatore. Occhio però all’interesse del Sassuolo per Pinamonti (vedi articolo).