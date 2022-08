Sassuolo, assalto all’Inter! Doppia richiesta fra cui Pinamonti – SM

Il Sassuolo vuole prendere due giocatori dell’Inter, fra cui Pinamonti. Il giornalista Miceli, nell’edizione di Sport Mediaset su Italia 1, annuncia come i neroverdi nelle ultime ore abbiamo presentato una prima richiesta.

MOSSE NEROVERDI – In uscita c’è la possibilità di sistemare alcune cose fra Giovanni Carnevali e Giuseppe Marotta. Il giornalista Daniele Miceli, nel TG sportivo di Italia 1, segnala come l’Inter nella giornata di oggi abbia ricevuto una doppia offerta: «In mattinata il Sassuolo è piombato con forza, in maniera prepotente, su Andrea Pinamonti che piace all’Atalanta e su Cesare Casadei che piace al Chelsea. Perché? Perché assicurerebbe la recompra che vuole l’Inter».