Eriksen: «Inter, mi sono divertito! United? Non credevo potesse accadere»

Eriksen, dopo essere ripartito dal Brentford, è approdato al Manchester United (vedi articolo). Il centrocampista danese, in un’intervista concessa ai microfoni dei Daily Mail, svela di essere andato più volte vicino ai Red Devils, anche quando poi approdò all’Inter

SOGNO REALIZZATO – Christian Eriksen dopo il Brentford approda al Manchester United dopo esserci andato vicino più e più volte, anche l’inverno in cui poi approdò all‘Inter: «Anche quando ero agli Spurs, ho parlato con ogni allenatore che è stato qui al Manchester United per vedere quale fosse la situazione. Ma all’epoca ero agli Spurs e non riuscivo davvero a vedermi giocare in un’altra squadra inglese in quel momento. Sono andato all’estero e sono andato all’Inter. Per me non era il momento giusto per andare al Manchester United, sono stato a lungo al Tottenham e volevo provare qualcosa all’estero e sono andato all’Inter e lì mi sono divertito. Poi ovviamente è successo qualcosa in estate che ha cambiato un po’ il percorso di carriera che avevo in mente. Ripartire dal Brentford, prima di tutto, e poi essere qui è qualcosa che non pensavo potesse succedere fino a un anno fa».

Fonte: dailymail.co.uk