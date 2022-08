Gosens si sta trasformando in Godot: col Villarreal ultima occasione

L’Inter sta giocando le sue amichevoli senza il teorico proprietario della fascia sinistra. Gosens anche col Lione si è visto poco. Sabato prossimo col Villarreal il tedesco ha l’ultima occasione.

ANCORA ASSENTE – Aspettando Gosens. Potrebbe essere questo il sottotitolo del ritiro nerazzurro. Dopo l’affaticamento muscolare che lo ha fermato al primo test il tedesco sta ancora recuperando. A Lens non è proprio andato, ma anche col Lione Inzaghi lo ha schierato solo negli ultimi minuti. Insomma, il giocatore per un motivo o per l’altro non si è ancora visto. Men che meno si è proposto come alternativa credibile sulla sinistra. Figuriamoci come titolare. Ma c’è ancora un’ultima amichevole prima dell’esordio in Serie A. E stavolta serve una risposta sul campo, senza appello.

FASCIA SENZA PADRONE – Sabato prossimo si giocherà Inter-Villarreal. La prova generale per Lecce-Inter del 13 agosto. A quel punto Inzaghi dovrà fare le sue scelte. E quella più delicata riguarda proprio la fascia sinistra. Che al momento è senza padrone. La società ha puntato su Gosens già a gennaio per avere un’alternativa forte, credibile, di livello e già testata in Serie A in caso di addio di Perisic. Ora il croato è al Tottenham. Ma l’Inter sta ancora aspettando Gosens.

ULTIMA OCCASIONE – Il tedesco ha un’altra settimana di lavoro prima di Villarreal. La terza dopo aver smaltito l’ormai famoso affaticamento muscolare. Se non troverà un minutaggio consistente contro gli spagnoli viene difficile pensare che all’improvviso sarà in forma a Lecce. Quindi sabato prossimo a Pescara servono risposte. Gosens ha un ultimo appello per chiudere questa attesa infinita.