Lazaro protagonista in Lens-Inter: tanti minuti per convincere Inzaghi

Il titolare a sorpresa di Lens-Inter è stato anche uno dei migliori in campo. Lazaro ha giocato più minuti di tutti dando a Inzaghi risposte interessanti.

TEST SPECIFICO – Lazaro era l’osservato speciale di Lens-Inter. Il titolare a sorpresa, l’uomo che nessuno si sarebbe aspettato anche solo una settimana fa. E Inzaghi ha sfruttato l’amichevole per testarlo a fondo. La partita è stata vera, anche a livello di agonismo e intensità. E l’austriaco è stato il giocatore che in assoluto è rimasto in campo più minuti. Dando risposte da considerare.

TRA I MIGLIORI – Lazaro si è ben disimpegnato sulla sinistra. Che non è certamente la sua fascia preferita. Ha dimostrato di saper gestire lo spazio esterno, e fin qui nulla di stupefacente per un giocatore che copre il ruolo da tutta la vita. Ma soprattutto di avere una comprensione specifica dei movimenti che vuole Inzaghi. Si è alzato e abbassato coi tempi giusti, si è alternato coi compagni, ha saputo leggere le situazioni in cui stare più prudente e quando bisognava giocare palla per i compagni. Col Lens la sua prova è stata interessante, per letture, continuità, anche col passare dei minuti e cambiando compagni e riferimenti, e qualità. Una delle migliori occasioni dei nerazzurri nasce proprio da un suo cross dal fondo. Inzaghi insomma ha avuto le sue risposte. E ora?

OPZIONE DA CONSIDERARE – L’Inter a causa delle assenze di Skriniar e Gosens è in emergenza sull’esterno sinistro. E Lazaro da epurato è diventato opzione da considerare. Non è ancora perfetto, ma in partite comunque competitive ha dimostrato di saper stare in campo. C’è ancora da lavorare, ma ha tempo di farlo. E col mercato aperto fino a settembre l’austriaco potrebbe essere una risorsa per tutte le prime partite di campionato. Una sorta di assicurazione sulle fasce. Poi si vedrà.