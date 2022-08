Pedullà: «Raspadori al Napoli chiusura? Ecco quando!». Inter spettatrice

Potrebbe sbloccarsi nel giro delle prossime ore il valzer degli attaccanti tra Napoli, Sassuolo e Inter. Il Primus inter pares è Raspadori, la sua cessione coinvolge anche la Beneamata

ACCELERATA SU PINAMONTI? − Intreccio di attaccanti in Serie A che coinvolge Inter, Sassuolo e Napoli. Il club nero-verde sta per cedere Raspadori alla società di Aurelio De Laurentiis. In tal caso, l’AD Giovanni Carnevali si fionderebbe sull’attaccante classe ’99 dell’Inter. Intanto, Alfredo Pedullà su Twitter dà aggiornamenti sull’operazione Napoli-Sassuolo: «Giacomo Raspadori vuole il Napoli e anche presto. Accostato a troppe squadre, previsti dialoghi anche oggi con il Sassuolo per arrivare alla soluzione, al massimo subito dopo il weekend».