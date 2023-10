Inzaghi e la “nuova” gestione: come si comincia col Torino?

In Torino-Inter inizia un nuovo ciclo di partite che Inzaghi deve gestire anche col turnover. Il tecnico dimostrerà un’attitudine diversa da quella vista fino ad ora?

SI RICOMINCIA – Archiviata la sosta per le nazionali, l’Inter è pronta a tornare in campo. E tanto per cambiare inizierà un nuovo tour de force, con tre gare nella prima settimana. Torino sabato, Red Bull Salisburgo martedì e Roma domenica. Dunque da subito verrà chiamata in causa la gestione degli uomini di Inzaghi.

PROBLEMI PREGRESSI – I problemi del tecnico col turnover sono stati un tema portante delle ultime settimane nel mondo Inter. Impossibile non notare che le due partite non vinte in Serie A sono arrivate a seguito di scelte conservative di Inzaghi. Quando ha scelto di affidarsi ai suoi titolari, puntando sulla loro capacità di gestire più che sulla freschezza fisica, ha pagato nel risultato. Cosa succederà quindi alla vigilia di un nuovo mini-ciclo di tre gare?

DIMOSTRARE MIGLIORAMENTO – La sfida col Torino cronologicamente è la prima, ma serve pensare d’insieme. Chi è tornato meglio dalla sosta nazionali? Chi serve martedì in Champions League? Chi proprio non può mancare nel big match con la Roma? La gestione di Inzaghi parte dal Torino. Con altre due gare da tenere nell’ottica. E il tecnico per primo ha qualcosa da dimostrare. Con la pressione già al massimo.