Inzaghi, dopo la ‘liberazione’ ora è tempo di conferme

Dopo la liberazione da critiche e malumori con la vittoria di San Siro contro il Torino, per Simone Inzaghi ora è tempo di conferme. Vincere e convincere, già domani contro il Viktoria Plzen. Per poi arrivare al migliore dei modi contro l’Udinese e alla sosta per le nazionali.

VINCERE E CONVINCERE – Il gol di Marcelo Brozovic all’89’ contro il Torino è stata una vera e propria liberazione. Sia per l’Inter, sia per Simone Inzaghi. Ritrovare la vittoria dopo le sconfitte contro Milan e Bayern Monaco ha aiutato a scrollarsi di dosso critiche e malumori (forse anche un po’ eccessivi…) per rialzare la testa. Ora è però necessario confermarsi e proseguire nel cammino tracciato dal successo di sabato a San Siro. Per Inzaghi domani, contro il Viktoria Plzen non sarà importante soltanto vincere, ma anche convincere. A livello di gioco, a livello difensivo (ancora tante le occasioni concesse, sebbene Samir Handanovic sia riuscito a manetenere la porta inviolata) e offensivo, con la difficoltà nel trovare la via del gol. Poi l’Udinese e la sosta per le nazionali. A cui è meglio arrivare senza dover sopportare ulteriori critiche e pressioni.