Inzaghi tocca quota cinque con l’Inter. In attesa della consacrazione

Con la vittoria della Supercoppa Italiana in Napoli-Inter (che lo porta a fare tre su tre in nerazzurro e a raggiungere il record di cinque vittorie da allenatore), Simone Inzaghi conquista il quinto trofeo da quando siede sulla panchina nerazzurra. In attesa della consacrazione.

QUOTA CINQUE – Tre Supercoppe Italiane, due Coppe Italia e, aggiungiamo, una finale di Champions League. Questi i grandi risultati ottenuti da Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter, aggiornati dopo la vittoria di ieri a Riad sul Napoli firmata da Lautaro Martinez. Cinque trofei, in attesa della grande consacrazione. Esatto, perché dopo aver permesso ai nerazzurri di conquistare almeno un titolo in ogni stagione fin dal suo arrivo due stagioni e mezza fa, adesso da Inzaghi ci si aspetta il colpo grosso. Quello sfuggito per un soffio nel 2022 e che quest’anno bisognerà sudarsi punto a punto con la Juventus. Quello scudetto che, finalmente, consacrerebbe il tecnico piacentino nell’olimpo dei migliori allenatori sulla piazza. E, possiamo dirlo, della storia dell’Inter.