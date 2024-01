Inter, testa al campionato: centrocampo obbligato con la Fiorentina

Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana a Riad, archiviando le pratiche Lazio e Napoli, l’Inter torna adesso a concentrarsi sul campionato di Serie A. Con l’inghippo centrocampo da risolvere in vista della trasferta contro la Fiorentina.

ALLARME CENTROCAMPO – Le trasferte di Monza prima e di Riad dopo hanno richiesto un pesante tributo al centrocampo dell’Inter. Che, in vista della trasferta di domenica 28 gennaio contro la Fiorentina, resta orfano di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Scelte obbligate, dunque, per Simone Inzaghi, che ha già pronti i sostituti naturali dei due. Da una parte Kristjan Asllani – nemmeno entrato nella finale contro il Napoli nonostante il giallo del turco nel primo tempo, proprio per evitare ogni tipo di rischio – e dall’altra Davide Frattesi. Dei due la curiosità in casa Inter è praticamente tutta su Asllani, che dovrà prendersi le sue responsabilità a centrocampo e guidare la regia per non far rimpiangere Calhanoglu. Per Frattesi sarà nuovamente un’occasione da titolare dopo la vittoria del suo primo trofeo (la Supercoppa Italiana) in carriera e per dare continuità ai gol segnati contro il Verona e contro la Lazio a Riad.