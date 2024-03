Inzaghi, Bologna o Atletico Madrid? Inter ad un bivio, la scelta

L’Inter di Simone Inzaghi dovrà fare una scelta relativa alla partita a cui dare maggiori attenzioni. Il Bologna in campionato o l’Atletico Madrid in Champions League? La risposta non è poi così complessa.

RISPOSTA – Simone Inzaghi deve scegliere se dare maggiore attenzione al Bologna o all’Atletico Madrid. Serve continuare ad aumentare il gap rispetto alle rivali in campionato oppure qualificarsi ai quarti di finale di Champions League? La risposta è relativamente semplice e Inzaghi ha già in mente cosa fare nei prossimi due impegni. I 15 punti di vantaggio sulla Juventus aiutano e non poco, Massimiliano Allegri ha dato una mano importante al fine di trovare una soluzione a questo dilemma. Nella sfida contro la squadra di Thiago Motta diversi giocatori sono in dubbio per partire dal primo minuto: da Benjamin Pavard e Federico Dimarco fino ad Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez. I quattro pilastri di Inzaghi potrebbero rimanere in panchina nella trasferta emiliana per essere al meglio a Madrid. La priorità va quindi alla Champions League, dove non ci sarà un’altra occasione per fare bene. Al Civitas Metropolitano sarà un dentro o fuori per entrambe le squadre: sarà come una finale e sappiamo come se ne intenda l’allenatore nerazzurro di finali!