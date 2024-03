Bologna-Inter, Inzaghi studia chi far rifiatare: la probabile formazione

In Bologna-Inter sono previste importanti rotazioni nella probabile formazione iniziale di Inzaghi, che deve fare più di una riflessione in vista dell’importante trasferta di Madrid. Arrivano conferme sui primi avvicendamenti ma anche sui principali ballottaggi già in corso

PROBABILE FORMAZIONE – Prime valutazioni di Simone Inzaghi in vista di Bologna-Inter e prime conferme. Nel prossimo anticipo di Serie A rientreranno due titolari e almeno altrettanti rifiateranno. Nessun dubbio su Francesco Acerbi e Marcus Thuram dal 1′, le principali riflessioni sono su chi far sedere inizialmente in panchina. In difesa è forte la candidatura di Yann Bisseck, che al momento sembra leggermente in vantaggio su Benjamin Pavard, primo indiziato a riposare. Sulle fasce Federico Dimarco è quasi certo della panchina, Carlos Augusto confermato titolare a sinistra ma da quinto. A centrocampo il punto interrogativo è in mezzo, in particolare su Henrikh Mkhitaryan, che attende novità proprio da Inzaghi per capire i margini di riposo prima di Atletico Madrid-Inter di Champions League. In attacco il grande ex Marko Arnautovic è l’unica variabile in grado di risparmiare, almeno nel primo tempo, il capitano Lautaro Martinez, che per ora resta la prima scelta. Tra un attacco mediatico all’Inter dall’esterno e l’altro, ragionamenti in corso soprattutto su Mkhitaryan e Lautaro Martinez, quindi. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Bologna-Inter di Serie A, in attesa di nuovi aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

Bologna-Inter: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.