Atalanta sfortunata. Tre pali e pari con lo Sporting Lisbona

L’Atalanta è incredibilmente sfortunata in Portogallo e pareggia con il risultato di 1-1 contro lo Sporting Lisbona agli ottavi di finale di Europa League. Torna al gol Gianluca Scamacca.

PARI – L’Atalanta domina contro lo Sporting Lisbona, crea tante occasioni, ma si deve accontentare del pareggio con il risultato di 1-1 all’andata degli ottavi di finale di Europa League in Portogallo. I bergamaschi sono anche andati in svantaggio a causa di un grave errore di posizionamento in difesa, che ha portato al tiro ad incrociare perfetto di sinistro di Paulinho al minuto 17. Nei minuti successivi è iniziato l’assalto della squadra di Gian Piero Gasperini, culminato nei due pali di Emil Holm e Gianluca Scamacca poi nel gol dell’attaccante al 40′ su assist di Aleksey Miranchuk. Nel secondo tempo una perla di Ademola Lookman si stava per trasformare in rete, ma ancora il palo ha fermato i nerazzurri. Finisce così in parità, appuntamento a giovedì prossimo per il ritorno.