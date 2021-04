L’Inter si trova alle prese con un malsano countdown, visto il vantaggio di 8 punti in classifica. Da più parti si fanno conti sui punti mancanti per la vittoria finale. Per ora, però, meglio fermare il calendario nerazzurro al 18 aprile.

COUNTDOWN INSANO – Il vantaggio in classifica porta spensieratezza in casa Inter. I punti sul Milan secondo sono 8, sull’Atalanta 10 e sulla Juventus addirittura 15. Ma, grazie agli scontri diretti, il vantaggio aumenta di un punto su ciascuna rivale. E questo porta molti tifosi ad improvvisare conti particolari per avviare un countdown verso la vittoria finale. Ignorando completamente quanto invoca Antonio Conte: da qui in avanti bisognerà parlare solo con i fatti.

CALENDARIO BREVE – Facile e forse retorico ribadire come la partita più importante sia la prossima sul calendario. In questo caso, il recupero col Sassuolo (mercoledì alle 18.45) che riporterà in parità i conti alla voce “partite giocate”. Nel caso dell’Inter, le più importanti sono le prossime due, includendo anche il ritorno col Cagliari (domenica alle 12.30). L’obiettivo più stringente dovrà essere quello di arrivare col distacco inalterato alla sfida col Napoli del 18 aprile (valida per la giornata numero trentuno). Lì inizierà davvero l’ultima parte della stagione nerazzurra. Ma, a prescindere dai risultati, bisognerà continuare a giocare, senza fermarsi a contare.