Padelli, futuro legato ad Handanovic. L’Inter ridisegna la griglia portieri?

Daniele Padelli è l’attuale terzo portiere dell’Inter, almeno fino al 30 giugno. Il suo futuro nerazzurro è legato ad Handanovic. Si lavorerà al rinnovo, o sarà separazione a fine anno?

TERZO PORTIERE – Daniele Padelli è legatissimo ai colori dell’Inter, tanto da accettare serenamente il ruolo da terzo portiere. Che vivrà almeno fino al 30 giugno, quando il suo contratto andrà in scadenza. E il suo futuro dipende in un certo senso da quello di Samir Handanovic, di cui era il secondo nella scorsa stagione. Anche il capitano nerazzurro è in scadenza a fine anno, ma con ogni probabilità il suo contratto sarà prolungato. Resta da capire se l’anno prossimo lo sloveno sarà ancora il portiere titolare, o se farà da chioccia al nuovo “numero 1” nerazzurro. Se Handanovic resterà, anche come secondo, viene facile pensare ad un prolungamento anche per Padelli. Che conosce già l’ambiente, guadagna pochissimo (500.000 mila euro l’anno) e vivrà con serenità la consapevolezza di non pretendere minuti.