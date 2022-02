Inter, un finale di stagione infuocato: due acquisti più un terzo decisivi

L’Inter sta attraversando il periodo più delicato della stagione con tanti impegni tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Il mercato di gennaio ha lasciato in dote due rinforzi, vale a dire Gosens e Caicedo. Senza dimenticare quello che oggi è diventato a tutti gli effetti un giocatore nerazzurro, cioè Correa (vedi articolo)

FUOCO E FIAMME – L’Inter sta vivendo un febbraio di fuoco. Dopo i quarti di Coppa Italia con la Roma e le sfide scudetto con Milan e Napoli, i nerazzurri si apprestano a sfidare il Liverpool di Jurgen Klopp in Champions League mentre domenica alle ore 18.00 arriva a San Siro il Sassuolo di Alessio Dionisi (vedi articolo). Va da sé che entrambe le partite, seppur in modo diverso, sono fondamentali. Quella con i neroverdi potenzialmente lo è anche di più dato che il vero obiettivo stagionale è proprio la seconda stella. La squadra di Simone Inzaghi non è apparsa brillantissima nelle ultime uscite, non tanto a livello collettivo quanto singolarmente.

GIOCO DELLE COPPIE – Lautaro Martinez è a secco di gol da diverse partite, aspetto che certamente sta pesando anche dal punto di vista mentale. Contro i Reds potrebbe toccare ad Alexis Sanchez dal 1′, ma farebbe sicuramente comodo avere Joaquin Correa. L’argentino è ancora out a causa dell’infortunio subito in Coppa Italia con l’Empoli e il suo ritorno potrebbe rivelarsi decisivo perché il Tucu ha dimostrato molto feeling con Lautaro, cosa che invece quest’ultimo non ha con Edin Dzeko che a sua volta gira di più in coppia con Sanchez. Avere due coppie ben assortite da poter alternare tra i vari impegni è un aspetto non secondario nel finale di stagione. In più l’Inter può contare su Felipe Caicedo come quinto attaccante: l’ecuadoriano, in panchina con il Napoli, potrebbe tornare utile soprattutto nei finali di partita.

LIVELLO ALTO – L’altro acquisto invernale, Robin Gosens, sta recuperando da un lunghissimo infortunio. Il rientro del tedesco sembra ormai vicino ed è una carta che Inzaghi può e deve giocarsi bene. Ivan Perisic è indiscutibile e indispensabile ma avere un ricambio di livello come l’ex atalantino è un qualcosa di importante in vista del finale di stagione. Il croato è e rimane la prima scelta, ma ogni tanto è fisiologico nonché necessario tirare il fiato. E poi c’è Alessandro Bastoni che preme sull’acceleratore per rientrare già mercoledì con il Liverpool: i prossimi due giorni saranno decisivi.