Inter, tre big match vinti in Serie A. Come? Senza Lautaro Martinez-Dzeko

L’Inter affronta la settimana che porta al match contro la Juventus. I bianconeri saranno un ostacolo da superare a pieni voti per tenere aperto il sogno scudetto. I nerazzurri per farlo si aggrappano alla miglior formazione possibile anche se un dato è abbastanza curioso.

SCELTA – L’Inter domenica è ospite della Juventus all’Allianz Stadium. I bianconeri devono uscire dal campo con 0 punti con i nerazzurri che, per tenere vivo il sogno scudetto, necessitano dei tre punti in tutti i modi. Inzaghi attende ad Appiano Gentile il rientro dei nazionali ma intanto deve fare i conti e scegliere quale formazione mandare in campo. Il tecnico, però, potrebbe anche dare un occhio alle statistiche della stagione. In Serie A l’Inter ha giocato complessivamente, contro le prime sette della classe, 10 incontri vincendone solamente 3 (Roma, Napoli e Lazio), pareggiandone 5 e perdendone 2. Il dato che però fa riflettere è come le tre vittorie siano arrivate senza il tandem d’attacco considerato da Inzaghi quello titolare: Dzeko-Lautaro Martinez. Contro la Roma all’Olimpico (0-3) partirono Correa e Dzeko dal primo minuto. Contro il Napoli in casa (3-2) Inzaghi scelse Correa al fianco di Lautaro Martinez. E infine contro la Lazio (2-1) l’Inter aveva il tandem formato da Sanchez e Lautaro Martinez. Certo, magari è solo una terribile coincidenza ma se tre indizi fanno una prova, forse Dzeko e Lautaro Martinez non sono così compatibili come Inzaghi crede. Con loro due in campo infatti dal primo minuto (5) non sono arrivate vittorie nei big match.