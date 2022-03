Onana para quasi tutto ma così il nuovo Mr. Papera dell’Inter non fa notizia

Onana sarà uno dei trentadue portieri protagonisti di Qatar 2022. Un sogno che diventa realtà per il numero uno del Camerun, qualificatosi anche e soprattutto grazie alle sue parate. Solo che oggi il futuro estremo difensore dell’Inter non fa – positivamente – notizia in Italia

ONANA MONDIALE – A distanza di due settimane, esatte, la storia non si ripete. L’eroe nazionale del Camerun (vedi articolo) che si è qualificato per i Mondiali di Qatar 2022 si chiama André Onana, di ruolo portiere. Un nome che l’Italia ha iniziato a conoscere solo negli ultimi mesi. E ha iniziato a criticare preventivamente appena dopo la conferma dell’interesse dell’Inter per il suo arrivo a parametro zero in estate. Affare già definito e solo da ufficializzare. Le parate di Onana, considerato migliore in campo nel ritorno dello spareggio Algeria-Camerun (1-2), tengono in vita la sua Nazionale e un Paese intero. Poi i compagni completano l’opera, perché il gol-vittoria al 124′ non può essere certo merito del portiere. Essendo, però, il calcio un gioco di squadra, è anche normale. Senza la prestazione di Onana, il Camerun sarebbe già stato eliminato prima. E l’Algeria ora sarebbe virtualmente in Qatar. Cos’è cambiato in due settimane? Il trattamento…

Al centro dell’attenzione solo per gli errori

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale

Per chi ha buona memoria, due settimane fa è andato in scena il solito teatrino tutto italiano. Onana distrutto mediaticamente a mezzo stampa per un errore in Champions League a difesa della porta dell’ vedi focus ). Tanto facile quanto gratuito trattare così un calciatore. Stavolta Onana para quasi tutto. Non tutto eh, altrimenti la partita sarebbe finita 0-1 o addirittura 0-2. Però questo non fa notizia, in Italia. In Italia fa notizia solo se il futuro portiere dell’Inter sbaglia. L’etichetta di “Mr. Papera” attribuita al classe ’96 camerunese oggi non può incentivare altri pezzi e polemiche sul futuro estremo difensore nerazzurro. Sarà per la prossima volta, sicuramente. Perché Onana sbaglierà ancora, come ogni portiere e come qualsiasi calciatore. Fa parte del gioco, che bisogna accettare.