Inter tra Buongiorno e Beukema, cosa cambia tra i due giocatori?

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l’Inter sta valutando due profili per la sua difesa del futuro: Buongiorno e Beukema. Due difensori che però hanno caratteristiche diverse.

CENTRALE CERCASI – Le ultime voci di mercato danno l’Inter alla ricerca di un nuovo centrale difensivo. Più giovane e futuribile di Acerbi e de Vrij, i due cotitolari del ruolo. Due nomi sembrano essere al top della lista dei dirigenti. Buongiorno, classe 1999 del Torino, e Beukema, classe 1998 in forza al Bologna. Due nomi che si stanno mettendo in evidenza in questa Serie A. Ma che hanno differenze tecniche da sottolineare.

DIFFERENZE TATTICHE – La prima riguarda il modulo delle loro squadre. Buongiorno è il perno, il centrale della difesa a tre di Juric. Che per valorizzarlo al massimo ha spostato un altro talento come Schuurs nel ruolo di braccetto. Beukema invece nel Bologna di Motta fa il centrale di destra di una linea a quattro. Molto fluida, ma pur sempre a quattro. Inoltre, va considerata la nazionalità. Marotta è molto attento al gruppo italiano. Un vantaggio per il difensore del Torino, che è anche nel giro azzurro. Ma le differenze tecniche sono ancora più importanti.

DIFFERENZE TECNICHE – I due difensori infatti non sono uguali. Il ruolo è assimilabile, ma l’interpretazione è diversa. Prendiamo le statistiche di Buongiorno da Fbref:

Il profilo di un difensore fisico, capace di far sentire il suo peso nelle due aree, che spicca nelle statistiche appunto difensive. Guardiamo invece Beukema:

Il profilo di un giocatore decisamente più tecnico, più coinvolto nel gioco, con meno proiezione verticale sul campo e soprattutto meno coinvolgimento nei duelli difensivi, qualunque siano. Estrapoliamo un confronto diretto:

Risulta evidente come i due, pur condividendo il ruolo, abbiano stili completamente diversi. Una scelta tra i due dunque comporta una valutazione tecnica attenta.