Inter, mini tour de force superato. Ora un ‘vantaggio’ dal calendario

Quello a cavallo tra gennaio e febbraio era un vero tour de force per l’Inter, con due trasferte consecutive (Monza e Firenze), la Supercoppa Italiana, lo scontro diretto con la Juventus e la trasferta all’Olimpico. Un mini-ciclo superato a pieni voti. E ora arriva un ‘vantaggio’ dal calendario.

SCONTRI DIRETTI – Dopo aver superato a pieni voti fin qui la serie di scontri diretti giocati in stagione, l’Inter si prepara a dare la mazzata al campionato. Con un mini-vantaggio dal calendario. Le partite da giocare contro le prime della classe, infatti, sono ora praticamente tutte in casa. Il recupero con l’Atalanta e le gare contro Napoli e Lazio saranno disputate infatti a San Siro. In due sole occasioni (prendendo in esame le prime sette del campionato) i nerazzurri saranno chiamati a giocare in trasferta: a Bologna, contro la grande squadra rivelazione di Thiago Motta e il derby, che seppur si disputerà a Milano, vedrà comunque i rossoneri in “casa”. Per il resto, tutte pratiche archiviate: Fiorentina, Roma e Juventus. Insomma, un vantaggio di calendario da sfruttare per l’Inter, che potrà concentrarsi anche con meno pressione sugli impegni di Champions League.