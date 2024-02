Dumfries e Buchanan, tic-tac! Doppia scelta in Inter-Salernitana

Inter-Salernitana può essere una partita importantissima sia per Denzel Dumfries che per Tajon Buchanan sulla fascia destra. Per l’olandese è infatti l’occasione di tornare da titolare, per il canadese, invece, quella di esordire in nerazzurro.

COUNTDOWN – Dopo l’ultima presenza da titolare più di un mese fa – il 6 gennaio – contro il Verona, per Denzel Dumfries si apre la possibilità di tornare in campo dal primo minuto. Nel dettaglio in Inter-Salernitana di venerdì, fermo restando che le sue condizioni siano al meglio dopo l’ultimo problema muscolare che ne ha condizionato gli ultimi due mesi. Dopo aver aumentato il suo minutaggio nelle ultime partite contro Juventus e Roma, Dumfries è ora pronto per dare il cambio a Matteo Darmian e riprendersi il posto sulla fascia destra. Ma non solo: Inter-Salernitana è anche l’occasione per Tajon Buchanan di fare il suo esordio in maglia nerazzurra. Tutto dipenderà naturalmente da come si metterà la partita, ma considerando le rotazioni di Simone Inzaghi, venerdì potrebbe essere il momento giusto per iniziare a lanciare nella mischia anche l’esterno canadese arrivato durante l’ultima sessione di mercato.